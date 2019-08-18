لامبارد في اختبار ستامفورد بريدج واليونايتد يواجه ولفرهامبتون

استأنف نادي تشيلسي قرار رابطة الدوري الممتاز القاضي بدفع 9 ملايين استرليني لمدربه السابق الإيطالي أنتونيو كونتي عما تبقى من ال 12 شهراً من مدة العقد، وذلك بتقديم الدعوى لمحكمة توظيف. وحضر عن كونتي محاميه «فيل بونر» جلسة يوم الجمعة فيما مثل تشيلسي شركة «نورثريدج لو» القانونية وأكد محامي مدرب انتر ميلان الجديد أن موكله طرد بشكل تعسفي وأن طرده ألحق ضرراً بفرص تدربيه فريقاً آخر حينها فيما يقول تشيلسي إن المدرب طرد لأنه خرق شروط العقد عندما بعث لمهاجمه السابق دييجو كوستا رسالة نصية تبلغه بالاستغناء عن خدماته. ودفع تشيلسي أكثر من 80 مليون استرليني تعويضاً لمدربيه في حقبة المالك أبراموفيتش طوال 16 عاماً لكن تعويض كونتي هو الأول الذي يتحول لشد وجذب في المحاكم.

على صعيد الفريق، سيكون فرانك لامبارد مدرب البلوز الجديد اليوم على موعد مع أول مباراة على معقله ستامفورد بريدج لتعويض خسارة المباراة الافتتاحية أمام مانشستر يونايتد، لكنه سيعتمد على نجمه الفرنسي كانتي الذي سيواجه زملاءه السابقين في ليستر وعلق المدرب: «ندرك جيداً أن كانتي لاعب مهم للفريق ونحن سعداء معه، يدخل ويصنع الفارق دوماً». وعن خوض أول مباراة في معقله علق أسطورة النادي: «تربطني علاقة خاصة مع المشجعين بغض النظر عن رفع أحدهم لافتة خائن بعد لعبي بقميص مانشستر سيتي. جئت من ويست هام مقابل 11 مليون استرليني للعب في تشيلسي وكان هذا المبلغ كبيراً في حينها لكن الجمهور تقبلني ودعمني رغم موسم أول متواضع. المشجعون ارتبطوا بي وبجون تيري ودروجبا ولهذا أردت العودة مدرباً. فخور جداً لعودتي لستامفورد بريدج وأتلهف للفوز على ليستر سيتي كثيراً». ورغم حبه للمشجعين إلا أن لامبارد كان صريحاً في انتقاد المتعصبين منهم وقال بعد استهداف لاعبه تامي أبراهام بصيحات عنصرية عقب إهداره ركلة الجزاء في مباراة السوبر الأوروبي أمام ليفربول وقال: «أنا غاضب جداً لما حصل مع أبراهام والنادي، العنصرية لا مكان لها في فريق مثل تشيلسي، عندما بدأت اللعب كانت هناك 5 تعليقات عنصرية من أصل 10 في صحيفة تنتقد اللاعب عندما يخفق في أدائه لكن ما يحصل الآن في مواقع التواصل الاجتماعي بغيض ولا يمكن السكوت عنه، لا أعرف ما الحل لهذه المشكلة لكن بعض الناس بحاجة لتغيير عقليتهم بالكامل. اللاعب بشر ويتأثر بالكم الهائل من الكره عندما يتصفح هاتفه لذا على كل شخص أن ينتقد نفسه أولاً ومن واجب القائمين على مواقع التواصل وضع حد لهذه الممارسات السلبية ثانياً». وتابع لامبارد متحدثاً عن لاعبه: «أبراهام في الأكاديمية منذ الثامنة من عمره وطلبت منه تنفيذ الركلة الخامسة لأنه أراد التعبير عن شجاعته تحت أنظار كل العالم وهو أكثر الناس شعوراً بخيبة الأمل لأنه كان السبب في ضياع لقب لكنه للأسف دخل في تجربة بغيضة على جميع المستويات لاختبار قوة شخصيته». وعلقت ليا مونرو خطيبة أبراهام على التهديدات العنصرية التي تلقاها اللاعب وقالت: «هناك ركن في الجحيم مخصص للعنصريين، يجب أن تشعروا بالعار من أنفسكم». ودعم لينجارد وراشفورد نجما مانشستر يونايتد زميلهما في المنتخب ونشر لينجارد صورة أبراهام بزي المنتخب وكتب تحتها: «ارفع رأسك عالياً يا أخي، كن قوياً وفخوراً». ونشر راشفورد تغريدة كتب فيها: «ارفع رأسك عالياً تامي أبراهام، كان يجب أن نحتفل بولادة موهبة محلية لا تعليقات بهذا الشكل».

ويواجه مانشستر يونايتد من جهته، وولفرهامبتون اليوم منتشياً بفرحة سحق تشيلسي في افتتاح الموسم لكن مراقبين أشاروا إلى أن الاختبار الحقيقي لقوة تشكيلة المدرب سولسكاير سيكون اليوم أمام كتيبة المدرب نونو أسبريتو وسط تقارير تشير إلى تنظيم اليونايتد مباريات ودية بشكل سري لإعادة اللياقة لمهاجمه التشيلي أليكسيز سانشيز، وعلق سولسكاير على غياب أعلى لاعبيه أجراً وقال: «إنه يتمرن وخاض مباراة بدون جمهور وسيخوض المزيد منها حتى يصبح جاهزاً للعب دقائق مع الفريق. لا نملك أكبر خط هجوم لذا سيحظى سانشيز بفرصة لعب مباريات أكثر مما تتوقعون، إنه لاعب مميز وننتظر منه أداء مميزاً». بيد أن راشفورد ومارسيال اللذين قادا الفوز على تشيلسي برباعية نظيفة لن يجعلا طريق سانشيز مفروشاً بالزهور ولن يكون التشيلي قطعاً اليوم ضمن الفريق الذاهب لمعقل وولفرهامبتون مولينو. وعلق سولسكاير على الملعب الذي خسر فيه المدرب الموسم الماضي وقال: «في نهاية الموسم الماضي جئنا هذا الملعب مرهقين لكن الوضع مختلف الآن وفريقنا شاب ويمتلك الحيوية. الزيارتان الأخيرتان لهذا الملعب لم تكونا جيدتين وكان الخصم عنيداً ويدافع بعمق ولا يمنحنا الكثير من المساحات وهجمته المرتدة دائماً خطيرة لكن ثقتنا بأنفسنا كبيرة ومزاجنا منتعش». وعلق اسبريتو من جانبه: «ما فعلناه الموسم الماضي ليس في حساباتنا، اللاعبون يعرفون أنهم سيواجهون خصماً شرساً ونادياً رائعاً وفريقاً يضم مواهب في جميع المواقع لكن لدينا 30 ألف مشجع».