كأس زايد يجذب نخبة الخيول في بولندا اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مضمار سلوسفيش في العاصمة البولندية وارسو عصر اليوم الجولة الخامسة من كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، البالغ جائزته المالية 148750 ألف زلوتي، والجولة السادسة من بطولة العالم لمونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، البالغة جائزتها المالية 7875 زلوتي، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع «عام التسامح» وتحت «شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية الأصيلة في العالم».

يشهد مضمار سلوزيفتش اليوم 11 سباقا في البرنامج، ولم يحدث في سباق الفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، على لقب كأس زايد، أن جمع مثل هذا العدد من الخيول المحلية المولودة في بولندا.

وخصصت كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 9 خيول، ويبدو أن الخيول البولندية لديها فرصة جيدة، بعد انسحاب بعض الخيول العربية الأصيلة التي كانت قادمة من فرنسا.

والمرشحون المفضلون للفوز بالسباق هم، «سلام الخالدية»، الذي يتدرب على يد ماسيج كاسبرزيك، مع سزيبان مازور في السرج، وفائز دربي هذا العام «اوف دراجون»، لمالكه ومربيه زبيجنيو جورسكي، ويدربه ماسيج جانيكوفسكي وبقيادة ألكسندر ريزنيكوف.

وسيواجه «دراجون» الذي شارك هذا العام بفعالية كبيرة، من خلال انتصاراته المذهلة في السباقات على جوائز كباريت وجانوف والديربي، الاختبار لأول مرة من قبل الخيول المعمرة.

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وينافس أيضاً «نسما الملس» بقيادة جي ام ابيك، و«توب مدينا» بقيادة جي سي فريسل، و«ايستواي» بقيادة كي جي دو جير، و«سهم الخالدية» بقيادة بي ار ابييف، و«سليبرتي» بقيادة كي جي مور، و«سيفروس» بقيادة جي في بوبوف.

وتستقطب الجولة السادسة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» لمسافة 1600 متر 10 من نخبة من الفارسات من مختلف الجنسيات وتحمل كل الخيول وزناً واحداً وقدره 62 كجم، ما عدا «مينا مايا» بوزن 60.

وتنافس على اللقب الفارسة البلجيكية ساشا ستابارتس الفائزة في 5 سباقات من أصل 80 مشاركة، والفارسة الكرواتية سارا جيافاريني الفائزة بثلاث سباقات من أصل 51 مشاركة، والفارسة الألمانية كلاوديا فليبنر الفائزة ب10 سباقات من أصل 152 مشاركة.

وتنافس أيضاً على اللقب الفارسة المجرية بيتنا بولجر وحققت أربع انتصارات من إجمالي 30 مشاركة، وتمثل بلدها ايرلندا الفارسة كارين فيرس الفائزة بسباق واحد من إجمالي 50 مشاركة، والفارسة الايطالية أنيتا شيارا الفائزة بسباقين من أصل 28 مشاركة. وهناك الفارسة الهولندية ناديا إبراهيم الفائزة ب7 سباقات من أصل 59 مشاركة، والفارسة النرويجية ويللا شاو .

وابرز الجياد المرشحة للفوز «البار»، «فاسليف»، و«تيريور»، و«اسيد ان زامور» و«منذر الخالدية».