شرطة دبي تحقق درع التفوق الرياضي العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بجهود فرق شرطة دبي الرياضية خلال الموسم الرياضي 2018-2019، والذي أثمر عن تحقيق شرطة دبي درع التفوق الرياضي العام للموسم، وذلك بعد أن جمعت رصيداً بلغ 313 نقطة، ليكون إجمالي الدروع التي حصلت عليها خلال المواسم السابقة 12 درعاً. وقال العقيد علي خلفان المنصوري إن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لاهتمام اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالمنتخبات المشاركة في الموسم الرياضي، ووضع الخطط والبرامج التدريبية المناسبة لهم، ما أسهم بشكل كبير في حصول شرطة دبي على هذا الدرع، والمحافظة على المنجزات الرياضية السابقة لشرطة دبي من بطولات متنوعة، والسعي لتحقيق المزيد، وذلك في إطار حرصهم على دعم الرياضة الشرطية والارتقاء بمستواها نحو الأفضل.

وثمن دور اتحاد الشرطة الرياضي والاهتمام الدائم لتطوير الرياضة الشرطية، وعمل أنشطة ومسابقات متنوعة، وهو ما انعكس إيجاباً وتجلى في المستوى العالي للمشاركين في البطولة، مقدماً لهم الشكر والتقدير على هذا النجاح المستمر.