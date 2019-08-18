«سلة الشارقة» يتطلع للمنافسة على الألقاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

أكمل فريق نادي الشارقة الأول لكرة السلة، بطل الخليج، قائمة لاعبيه الأساسيين الذين سيعتمد عليهم الموسم المقبل، بوصول محترفه الأمريكي الثاني رشاد باسات القادم من شرق آسيا، حيث كان يلعب هناك لعدة مواسم، في أهم أندية على مستوى القارة، ويعتبر رشاد إضافة لمواطنه تايلور الذي يلعب ل «الملك» منذ ثلاثة مواسم، دعماً قوياً ل«سلة الملك»، وكان الشارقة أضاف لاعبين مواطنين مهمين إلى قائمته، وهما راشد ناصر وسعيد عاشور القادمان من صفوف نادي شباب الأهلي، وهما إضافة مهمة إلى زملائهما المواطنين في الفريق، قبل خوض غمار الموسم المقبل، بما يحتويه من مشاركات مهمة وتحديات كبيرة محلياً وخليجياً وعربياً، حيث يسعى فريق سلة الشارقة بقيادة مدربه المواطن عبدالحميد إبراهيم «حميدو» للمنافسة على كل الألقاب المحلية والإقليمية، ويشارك الفريق في البطولة العربية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالمغرب، والبطولة الخليجية التي يلعبها هذا الموسم بهدف الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما الفريق من قبل الإدارة الشرقاوية بقيادة سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة وزملائه أعضاء مجلس الإدارة، وفي مقدمتهم محمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي الأميري مشرف كرة السلة في النادي.

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وكان الفريق الأول لكرة السلة في النادي بدأ تحضيراته في منتصف يوليو/تموز الماضي، بتدريبات رفع معدلات اللياقة التي استمرت لمدة أسبوعين، بعدها دخل الفريق في التحضيرات الفنية من بداية الشهر الجاري، والتي اعتبرها الجهاز الفني تحضيراً أساسياً للموسم الجديد الذي يستهله الفريق بمسابقة كأس الاتحاد التي تنطلق يوم 12 سبتمبر/أيلول المقبل وهي المسابقة المؤجلة من الموسم الماضي، يعقبها التوجه إلى مدينة سلا المغربية والمشاركة في البطولة العربية، ثم باقي مسابقات الموسم.

المدرب عبدالحميد إبراهيم «حميدو» المدير الفني للفريق والملقب بصائد البطولات قال: غاب الشارقة عن منصة التتويج بلقب الدوري 15 عاماً، إنه وقت طويل وعلينا العمل للفوز بهذه البطولة في الموسم الجديد، آخر مرة فاز الفريق بالدوري كانت عام 2004، الهدف الرئيسي هذا العام هو الفوز بالدوري والمنافسة بقوة على كل المسابقات المحلية، نملك مجموعة جيدة من اللاعبين وفريقنا مميز.

وأضاف: تحقيق البطولات ليس بالسهل في ظل التحديات التي تواجهنا من قبل الفرق الأخرى التي تسلحت بأفضل اللاعبين المحليين والمحترفين، وفي ظل خبرة المدربين الذين يتولون قيادة هذه الفرق، أتمنى أن نحقق فائدة فنية جيدة من المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد المقبلة التي نخوضها بمحترف واحد، حسب لائحة الاتحاد، قبل التوجه إلى المغرب، حيث نمثل السلة الإماراتية هناك.