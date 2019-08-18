دوري الخليج العربي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشعار الجديد لدوري الخليج العربي يجمع بين ديناميكية المستقبل بألوانه البراقة وتصميم الكرة ثلاثية الأبعاد وعراقة التاريخ ممثلة في النجمة الثمانية التي تشكل مكوناً أساسياً في النقوش الاسلامية.

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