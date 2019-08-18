شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لورشة عمل الموسم الرياضي الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت رابطة المحترفين الإماراتية عصر أمس ورشة عمل الموسم الرياضي 2019-2020 والتي أقيمت على مدار يومين بفندق العنوان بإمارة دبي وحضرها مسؤولو المباريات بالأندية المحترفة ورابطة المحترفين الإماراتية.

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للورشة بجلسة حوارية تحت عنوان «تجربة يوم المباراة للجماهير من منظور تجاري وتشغيلي» قدمتها الإعلامية ندى الشيباني وشارك فيها وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية ولويس كارديناس جالفيز مدير تطوير الأعمال بالدوري الإسباني (لا ليجا) في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكشف الحوسني عن أن جميع مباريات دوري الخليج العربي سيتم بثها باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى العربية بداية من موسم 2019-2020، مضيفاً أن الرابطة اجتمعت مع إدارات التسويق بالأندية، وروابط المشجعين، وعملت استبيانات على وسائل التواصل الاجتماعي وخلصت إلى خطة تشمل العديد من المبادرات الجماهيرية والتسويقية التي ستحدث نقلة نوعية بما فيها الفعاليات المجتمعية، لتعزيز تجربة يوم المباراة عبر تطوير الخدمات في ملاعب الإمارات وتحسين المرافق، 30 سيارة وجوائز مادية وعينية تقدمها الرابطة والرعاة.

من جانبه أشاد لويس كارديناس جالفيز بخطط رابطة المحترفين الإماراتية التي تسعى إلى تحقيق نمو مستدام في الحضور الجماهيري عبر تطوير تجربة يوم المباراة، مشيدا بالتطور الذي تشهده كرة القدم الإماراتية في الجانب الفني ومشدداً على أن الجانب التسويقي لمسابقات الرابطة يجب أن يواكب هذا التطور في المستوى، وهو ما تقوم به الرابطة عن طريق مبادراتها الجديدة.

وتواصلت الورشة بمحور العلامة التجارية حيث تم خلاله تقديم شرح مفصل عن الهوية الجديدة وآلية استخدام شعارات المسابقات، قدمته لينا الأنصاري مديرة العلامة التجارية برابطة المحترفين، وشرحت فيه نماذج التصاميم المستخدمة في مختلف مناطق الملعب الداخلية والخارحية بالإضافة إلى التذاكر.

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فيما قدمت ناز سافيو مدير أول المبيعات وشؤون الرعاية في الرابطة عرضاً عن التذاكر الإلكترونية تضمن تقريرا مفصلا عن الموسم الماضي من حيث العمليات والتنفيذ والمتطلبات الخاصة بالموسم الجديد، حيث أعلنت عن نمو مبيعات التذاكر الإلكترونية الموسم الماضي بنسبة 5%، وتطرقت للمبادرات التطويرية التي ستنفذها الرابطة في الموسم الجديد بما فيها حل مشاكل الإنترنت في الملاعب.

اختتم اليوم الثاني بمحور البث التلفزيوني والإعلام، قدم فيه عمار حينا مدير إدارة البث التلفزيوني تقريراً عن الموسم الماضي من حيث عدد المشاهدات وانتشار البث التلفزيوني عالمياً، كما كشف النقاب عن المشاريع الجديدة للرابطة في هذا المجال خلال الموسم الجديد، والتي تشمل إنتاج المزيد من محتوى الفيديو وتطوير المنشآت لاستيعاب تقنيات البث التلفزيوني الجديدة. من جانبها قدمت نورة عادل، مديرة الإعلام والتواصل الاجتماعي شرحاً للتعديلات التي تمت على لوائح الإعلام، وتحدثت عن خطط الرابطة للتدريب الإعلامي للاعبين .

واستمراراً للمحور ذاته، كشف عماد الدين عواد، ضابط المحتوى المرئي برابطة المحترفين الإماراتية أن الرابطة ستقوم بتطبيق تقنية الواقع المعزز في 5 مباريات في الموسم الجديد.

وعبر شين مانجيل مدير إدارة المسابقات والفعاليات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن سعادته بحضور ورشة بداية الموسم التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية، مشيدا بمجهودات الرابطة لتطوير المسابقات المحلية في المرحلة الجديدة .

ووجه حسن المرزوقي المسؤول الإعلامي بنادي بني ياس الشكر للرابطة على ورشة العمل والتنظيم المميز الذي جاء، كما هو المتوقع وفوق المتوقع أيضاً. وأضاف: «الكثير من الطاقة الإيجابية حصدناها هنا مع المعرفة الحديثة بطريقة العمل بجودة عالية ».