لوف يشيد بترشيح كيلر لرئاسة الاتحاد الألماني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، بترشيح فريتز كيلر لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم، مشيراً إلى أنه يعول عليه في إحراز إنجازات كبيرة في الاتحاد.

وفي تصريحات لمحطة «دي أي زد إن» التي تُبَث عبر الإنترنت، قال لوف في ميونيخ، على هامش انطلاق الموسم الجديد للبوندسليجا، مساء أمس الأول: الاتحاد الألماني مر بمسارات مضطربة خلال الأشهر الماضية، ومن يعرف فريتز كيلر يعرف أنه يقف مع قيم بعينها؛ الانفتاح والاستقامة والأمانة، إنه ناجح بشكل لا يُصَدَّق، وما أراه ببساطة أنه مفعم بالمشاعر الإنسانية وهذه هي نقطة قوته العظيمة.

تجدر الإشارة إلى أن كيلر ولوف ينحدران من مدينة فرايبورج. واختتم لوف تصريحاته بالقول: إن كيلر يمكنه التعامل مع الناس كما أن التعاون معه محل ترحيب، ولذلك فأنا متأكد من أنه سيكون قراراً جيداً للغاية عندما يتم انتخابه وهذا ما أفترضه.