«هاتريك» شحدة يقود بني ياس للفوز على الرديف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل بني ياس تحضيراته لمواجهة الشارقة في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي، الخميس المقبل، بعد أن اختتم ودياته بالتعادل بدون أهداف مع حتا، الخميس الماضي.

وخاض بدلاء السماوي مباراة داخلية أمس الأول، أمام فريق تحت 21 سنة بالنادي، لتنتهي بفوز الفريق الأول بخمسة أهداف مقابل هدف على استاد الشامخة.

وسجل الخماسية، المتألق أحمد شحدة (هاتريك)، وشاهين سرور، وحمد الأحبابي، فيما سجل هدف الرديف ليدو.

وشهدت المباراة ركلتي جزاء مهدرتين من جانب حمد الأحبابي مع الفريق الأول، وعلي عوانة في الرديف. وقدم الفلسطيني أحمد شحدة مستوى لافتاً في المباراة، حيث يعد بديلاً مرشحاً لتعويض غياب الإسباني كوندي، مهاجم الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

Advertisements

وحرص الجهاز الفني لبني ياس بقيادة وينفريد شايفر، على منح الفرصة في اللقاء لمجموعة من البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة في مباراة حتا الودية.

من جانبه أشاد البلجيكي جيرت مدرب رديف السماوي بالتجربة الودية المفيدة، والمستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب في المباراة، مشيراً إلى أنها أكسبت واعدي بني ياس خبرة مميزة ستنعكس إيجاباً على مستوياتهم خلال المرحلة المقبلة.

وقال: «كشفت المباراة عن بعض السلبيات في خط الدفاع التي سنعمل على تحسينها والنهوض بمستوى الفريق خلال ثلاث وديات المقبلة أمام العين، واتحاد كلباء، والجزيرة، استعداداً للدخول في منافسات الموسم الجديد».

وأضاف: «من الأمور الإيجابية التي تسعدنا وتشعرنا بالفخر، مشاركة مجموعة من لاعبي الرديف مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد».