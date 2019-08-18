كونسادول يفوز على شيميزو في اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق كونسادول سابورو انتصاراً ساحقاً وتغلب على شيميزو إس بالس 8 - 0، أمس، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم.

ورفع كونسادول سابورو رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد شيميزو عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل جاي بوثرويد ثلاثة أهداف (هاتريك) لكونسادول في الدقائق 24 و74 و79، كما سجل تشاناثيب سونجكراسين ثنائية في الدقيقتين العاشرة و89. بينما كانت الأهداف الأخرى للفريق من نصيب ريوسوكي شيندو، وموساشي سوزوكي، وأكيتو فوكوموري، وجاءت في الدقائق 48 و56 و84.