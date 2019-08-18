شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع ميشو مدرباً للفريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري قدماً نحو التأهل لدور ال32 بدوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على ديكاداها الصومالي 7 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب الجيش ببرج العرب، في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيف سجلها أشرف بن شرقي في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء وكانو مولي سيفيرين، لاعب ديكاداها، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 وعمر السعيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك أربعة أهداف عن طريق محمود حمدي في الدقيقة 49 وأشرف بن شرقي في الدقيقة 55 وكريم بامبو في الدقيقة 77 ومصطفى محمد في الدقيقة 80.

ويكفي الزمالك حتى الخسارة بستة أهداف نظيفة في مباراة الإياب التي ستقام في مصر أيضاً، بعدما اتفق الفريقان على خوض المباراتين في مصر، أو التعادل أو الفوز بأي نتيجة، ليتأهل للدور التالي.

ويستقبل مسؤولو الزمالك، الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، خلال الساعات المقبلة، في القاهرة، تمهيداً لتوقيع عقود توليه قيادة الفريق الأبيض، رسمياً، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس النادي، إسناد المهمة له، خلفاً لطارق يحيى.

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ومن المقرر، أن يتواجد طارق يحيى، في الجهاز الفني الجديد للزمالك، حيث سيتولى منصب المدرب العام، وسيكون أيمن عبد العزيز في منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيكون أيمن حافظ مديراً لقطاع الناشئين، بدلا من حمادة أنور الذي تقدم باستقالته للترشح في انتخابات النادي الأبيض، فيما سيصطحب الصربي ميشو، مدربين مساعدين على أقصى تقدير في الجهاز الفني المعاون له، أحداهما سيكون فنياً والآخر مدرباً لحراس المرمى، وفي هذه الحالة سيرحل أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الأبيض الحالي عن الفريق الأول، وسيعرض عليه مسؤولو الزمالك مهمة الإشراف على حراس المرمى بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة، على أن يتم حسم هذا الملف بشكل نهائي، بعد وصول المدير الفني الصربي إلى القاهرة، فيما ضمن أنطونيو مدرب الأحمال الحالي استمراره ضمن جهاز ميشو.

من ناحية أخرى، يعقد طارق يحيى، جلسة مع الصربي ميشو، عقب وصوله إلى القاهرة، وذلك لإطلاعه على تقريره الفني بشأن المرحلة الماضية، وكذلك الحديث عن مباراة العودة أمام ديكاداها الصومالي، في الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية، بعد غلق صفحة مباراة الذهاب التي حرص ميتشو على متابعتها بشكل كامل عبر شاشات التلفزيون، للوقوف على نقاط القوة والضعف في الزمالك، قبل استلام المهمة بشكل رسمي، بجانب التعرف على منافسه بطل الصومال.

فيما يُجهز الجهاز الفني للزمالك، الرباعي طارق حامد، والدولي التونسي فرجاني ساسي، ثنائي خط الوسط بالأبيض، ومحمود علاء، مدافع الفريق، بجانب عبدالله جمعة، صانع ألعاب الزمالك الذي اعتمد عليه الفريق في مركز الظهير الأيسر في الموسم الماضي، للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد استعدادات الفريق الأبيض لخوض مباراة الإياب أمام ديكاداها الصومالي، ثم مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري، ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، خاصة في ظل حاجة الأبيض لجهودهم في هذه المباراة المرتقبة، لاسيما أن الأبيض لن يفرط في فرصة المنافسة على لقب الكأس للتتويج به، تعويضا عن خسارة لقب الدوري الممتاز للموسم المنقضي، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة، فيما توج الأهلي باللقب عقب تصدره جدول الترتيب، برصيد 80 نقطة.

على صعيد مغاير، يغلق الزمالك، اليوم الأحد، باب الترشح في انتخابات النادي التكميلية، والمقرر إجراؤها أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، على مقعد أمين الصندوق و3 أعضاء، حيث شهدت فترة الترشح تقدم أربعة مرشحين في اليوم الأول وهم: أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، الذي تقدم بأوراق ترشحه على مقعد العضوية في انتخابات النادي الأبيض التكميلية، كما تقدم حمادة أنور مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية، بالإضافة إلى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي تقدم بأوراقه على منصب أمين الصندوق، فيما شهد اليوم الثاني تقدم محمد رحمي، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق.

في شأن مختلف، نفى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، تلقي وليد سليمان لاعب الفريق أي عروض لشرائه أو استعارته من أندية عربية.

وأوضح أمير توفيق، أن دور وليد سليمان مهم جدا، سواء على الصعيد الفني أو القيادي، مشددا على أن اللاعب له بصمة واضحة للغاية داخل الملعب وخارجه. وذكر مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أن النادي الأحمر يقدر جيدا قيمة وليد سليمان الفنية وخبراته الكبيرة، خاصة أنه لاعب متميز مرتبط بالنادي وجماهيره ويتمتع بسلوك أكثر من رائع، والجميع يتمنى استمراره في الملاعب لأطول فترة ممكنة.