بعد الخروج من الكأس.. لاسارتي ينفعل ويغادر المؤتمر الصحفي: ’’أنا بطل الدوري‘‘ (فيديو)

كتب: ضياء السقا

في مشهد سيء، انسحب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، من المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب خسارة فريقه من بيراميدز، وخروجه من دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وتعرض لاسارتي لانتقادات من الصحفيين المتواجدين في المؤتمر، بسبب أداء الأهلي أمام بيراميدز، لينفعل عليهم المدرب الأورجوياني قائلا: "مين بطل الدوري؟.. سمعوني مين بطل الدورى؟!"، ثم غادر المؤتمر، قائلا: "تشاو"، أي سلام.

وكانت جماهير الأهلي، قد دشنت، هاشتاج "#لاسارتي_برا_الاهلي"، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، للمطالبة برحيل المدرب الأوروجواياني من تدريب الفريق الأحمر، بعد خروج فريقهم من دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز.

وطالبت الجماهير الحمراء، بإقالة لاسارتي، بعد الأداء السيء الذي ظهر عليه الأهلي أمام بيراميدز، وتوديعه الكأس من مرحلة مبكرة، وأكدوا أنه لا وقت للصبر، ولابد من البحث عن مدرب له شخصية قوية مثل البرتغالي مانويل جوزيه.

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وودع الأهلي كأس مصر من دور الـ16، بعدما خسر من بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب برج العرب.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد، اللاعب إيرك تراوري، في الدقيقة 55، من متابعة لعرضية داخل المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما تلقى أيمن أشرف مدافع الأهلي الكارت الأحمر، في الدقيقة 71.