ثورة غضب أهلاوية بعد الخروج من الكأس.. والجماهير: ’’#لاسارتي_برا_الأهلي‘‘

كتب: ضياء السقا

دشنت جماهير الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هاشتاج "#لاسارتي_برا_الاهلي"، للمطالبة برحيل المدرب الأوروجواياني من تدريب الفريق الأحمر، بعد خروج فريقهم من دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز.

وطالبت الجماهير الحمراء، بإقالة مارتن لاسارتي، بعد الأداء السيء الذي ظهر عليه الأهلي أمام بيراميدز، وتوديعه الكأس من مرحلة مبكرة، وأكدوا أنه لا وقت للصبر، ولابد من البحث عن مدرب له شخصية قوية مثل البرتغالي مانويل جوزيه.

وودع الأهلي كأس مصر من دور الـ16، بعدما خسر من بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب برج العرب.

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وسجل هدف بيراميدز الوحيد، اللاعب إيرك تراوري، في الدقيقة 55، من متابعة لعرضية داخل المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما تلقى أيمن أشرف مدافع الأهلي الكارت الأحمر، في الدقيقة 71.

وفيما يلي جانب من التغريدات الغاضبة عبر الهاشتاج: