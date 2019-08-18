بيراميدز يواصل تفوقه على الأهلي ويطيح به من كأس مصر

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واصل بيراميدز تفوقه على الاهلي بعدما اطاح به من مسابقة كأس مصر بفوزه بهدف نظيف السبت بملعب الجيش ببرج العرب، في مباراة مؤجلة من دور الـ16.

وهو الفوز الثالث لبيراميدز على الاهلي هذا الموسم بعدما حقق الفوز عليه ذهابا وايابا في بطولة الدوري التي يحمل لقبها الاهلي، اضافة الى تكرار سيناريو مسابقة كأس مصر الموسم الماضي حين اطاح بيراميدز بمسماه القديم "الاسيوطي" بالاهلي من دور الثمانية.

سجل هدف فوز بيراميدز البوركينابي اريك تراوري (55)، ليؤهل فريقه لمواجهة حرس الحدود في دور الثمانية يوم الاربعاء 28 الجاري.

وجاء الشوط الاول متوسطا فنيا، فتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ وان كان الاهلي الافضل والاخطر بفضل تحركات رمضان صبحي والتونسي علي معلول وتمريرات صالح جمعة خلف مدافعي بيراميدز.

في المقابل، اعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة استغلالا لسرعة تراوري وتمريرات عبدالله السعيد.

أسفر الضغط الاحمر عن اول فرص المباراة بعدما مراوغة صبحي لمدافع بيراميدز رجب بكار وسدد بقوه كرة تصدى لها الحارس الدولي احمد الشناوي بصعوبة (25).

شعر لاعبو بيراميدز بالخطورة على مرماهم فبادلوا الاهلي المحاولات الهجومية. ومن عرضية متقنة لصالح جمعة، وصل الكرة للمهاجم المغربي وليد ازارو المنفرد تماما بالشناوي لكنه اطاح خارج المرمى بغرابة (33).

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ومن ركلة حرة مباشرة لصالح بيراميدز سددها عبدالله السعيد أخرجها محمد الشناوي الى ركنية بصعوبة (43).

واصل لاعبو الاهلي ضغطهم الهجومي مع بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف التقدم، واستغل لاعبو بيراميدز المساحات خلف دفاع الاهلي ومن كرة عرضية سدد تراوري الى يمين محمد الشناوى محرزا هدف التقدم لفريقه (55).

وأجرى الفرنسي سيباستيان ديسابر تغييرا اضطراريا بنزول الحارس الثانى المهدي سليمان بدلا من احمد الشناوي المصاب (69).

وأشهر حكم المباراة جهاد جريشة البطاقة الحمراء لمدافع الاهلي ايمن اشرف لحصوله على الانذار الثاني بسبب عرقلة تراوري على حدود منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين (71).

استغل لاعبو بيراميدز النقص العددي وضغطوا بقوة وشكلت هجماتهم خطورة على مرمى الشناوي.

أنقذ البديل المهدي سليمان مرماه من رأسية ازارو (79)، في المقابل أنقذ محمد الشناوي مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة السعيد من ركلة حرة مباشرة (83)، ثم تصدى المهدي لرأسية ازارو من على خط المرمى (86).

ملخص المباراة: