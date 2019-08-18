كوزنتسوفا تهزم بارتي وتحرمها من استعادة الصدارة

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حرمت الروسية المخضرمة سفتلانا كونتسوفا الاسترالية أشلي بارتي من استعادة صدارة التصنيف العالمي للسيدات، بفوزها عليها 6-2 و6-4 السبت في نصف نهائي دورة سينسيناتي الأميركية احدى دورات البريمير الخمس في كرة المضرب.

وكانت بارتي التي خسرت الصدارة الاسبوع الماضي لمصلحة اليابانية ناومي اوساكا، بحاجة لبلوغ النهائي كي تستعيدها، لكن ابنة الرابعة والثلاثين كان لها رأي آخر وأبقى فوزها أوساكا في مركز الصدارة.

وتلتقي حاملة لقب بطولتين في الغراندسلام في النهائي مع الفائزة بين الاميركيتين صوفيا كينين وماديسون كيز.

وكانت بارتي قد قلبت تأخرها بمجموعة في آخر مباراتين، لكن كوزنتسوفا التي عانت من الاصابات في السنوات الاخيرة لم تسمح لها بتكرارها.

قالت بارتي "قاتلت في هذا الاسبوع. لعبت جيدا احيانا وسيئا في أحيان أخرى".

تابعت "لكن بلوغي نصف النهائي جيد برغم كل شيء. تعلمت الكثير هذا الاسبوع، ولا يوجد سوى الايجابيات قبل الذهاب الى نيويورك (فلاشينغ ميدوز)".

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بدورها، قالت كوزنتسوفا المصنفة 153 عالميا والتي واجهت صعوبات للحصول على تأشيرة الى الولايات المتحدة "من الرائع اللعب هنا مجددا على الملعب الرئيس بعد اصابات السنوات الأخيرة".

تابعت المتوجة في رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز سابقا "يجب ان اقر اني استمتعت بوقتي في بيتي في موسكو، النوم على سريري. كنت سعيدة للتوقف لفترة. عدت الان ولا اشعر بالضغوط. لم اشعر اني قادرة بالعودة الى هذا المستوى بسرعة. ها انا العب جيدا مجددا".

ولدى الرجال في البطولة المدرجة ضمن دورات الماسترز الف نقطة، بلغ البلجيكي دافيد غوفان الذي بلغ نصف نهائي نسخة 2018، المباراة النهائية على حساب الفرنسي المخضرم ريشار غاسكيه 6-3 و6-4.

وخاض غاسكيه (33 عاما) اول نصف نهائي في بطولات الماسترز منذ 2013.

ويلتقي وصيف بطولة الماسترز الختامية في 2017 الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول عالميا والمتوج بلقب ويمبلدون بعد ماراثون رائع مع الاسطورة السويسري روجيه فيدرر، والروسي دانييل ميدفيديف.

وسيطر غوفان على غاسكيه بعد يوم من تأهله اثر انسحاب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا. قال "كنت ضائعا تاما أمس. كنت استعد لخوض مباراة، وفي النهاية خضعت للتمارين".