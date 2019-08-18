دونجا: درسنا نقاط ضعف الأهلي جيدًا.. وهدفنا كل البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أن فريقه خاض مواجهته أمام الأهلي بكل تركيز، واستطاعوا الفوز في نهاية اللقاء.

وتأهل بيراميدز على حساب الأهلي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مرحلة دور الـ16، على استاد الجيش ببرج العرب.

ويلتقي بيراميدز في دور الثمانية من عمر المسابقة فريق حرس الحدود في 28 أغسطس الجاري.

وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كافة البطولات.

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وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كنا مركزين جدا في المباراة ولذلك حققنا الفوز، وقبل المواجهة تعرفنا على نقاط القوة والضعف في فريق الأهلي".

وأضاف:" درسنا جيدا نقاط الضعف في الأهلي ولعبنا على تلك النقاط، وكان في استطاعتنا تسجيل أكثر من هدف الذي انتهت به المباراة".

وتابع:" أداء الفريق يتحسن مع مرور الوقت والتجانس يظهر بين اللاعبين القدامى والجدد وسننافس على كل البطولات ".

وأتم دونجا تصريحاته:" لا توجد بطولة سهلة، وسنلعب كل المباريات المقبلة بكل البطولات كأنها بطولة منفصلة".