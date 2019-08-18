"أخطاء تحكيمية فادحة".. الأهلي يهاجم جهاد جريشة بعد الإقصاء من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال الموقع الرسمي للأهلي أن قرارات الحكم الدولي جهاد جريشة تسببت في إقصاء الفريق من كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز (1-0) ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.

وتناول الموقع الرسمي للأهلي تقرير المباراة تحت عنوان "الأهلي يخسر أمام بيراميدز وسط أخطاء تحكيمية فادحة"، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية الفادحة لجهاد جريشة حكم المباراة تسببت في خسارة الفريق.

وأضاف: "تغاضى الحكم عن احتساب ركلتي جزاء واضحتين للأهلي؛ الأولى في الشوط الأول بعدما لمست الكرة يد الأوغندي عبده لومالا، والثانية مع انطلاقة الشوط الثاني بعدما تعمد محمد حمدي مدافع بيراميدز عرقلة حسين الشحات في منطقة الجزاء على مرأي ومسمع من الحكم".

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وتابع: "لم يكتف جريشة بعدم احتساب ركلتي الجزاء وحرمان الأهلي من التقدم في الشوط الأول، بل قام بطرد أيمن أشرف، ليكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين ويتسبب بقراراته العكسية في خسارة الفريق المباراة والخروج من كأس مصر".

يُذكر أن بيراميدز تأهل إلى دور الثمانية لكأس مصر (2018-19) ليضرب موعدا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري.