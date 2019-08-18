ماذا قال تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي من بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قدّم تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التهنئة لفريق بيراميدز عقب الفوز على الأهلي.
وكان نادي بيراميدز استطاع أن يحسم بطاقة التأهل لربع نهائي كأس مصر عقب الفوز الذي تحقق على حساب الأهلي بهدف دون رد في إطار منافسات دور الـ16.
مالك بيراميدز السابق كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة، ألميريا (روح الفنلة الحمراء) ٣-٠، ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بالتخصص".
وكان آل الشيخ مالكًا لنادي بيراميدز خلال الموسم الماضي قبل أن يقرر في الصيف الحالي التنازل عن ملكية النادي ليقوم بشراء نادي ألميريا والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية بأسبانيا.
جدير بالذكر أن بيراميدز استطاع أن يتفوق على الأهلي أربع مرات بواقع مباراتين في كأس مصر ومثلهما في الدوري خلال النسخة الماضية.
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