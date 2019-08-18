"#لاسارتي_برا_الاهلي" يتصدر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ارتفعت أصوات المطالبة بإقالة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الإقصاء المبكر من بطولة كأس مصر (2018-19) على يد بيراميدز.

وفاز بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف مساء السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.

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وتصدر هاشتاج "#لاسارتي_برا_الاهلي" الكلمات الأكثر تداولا على تويتر فور إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز، لتعبر جماهير المارد الأحمر عن غضبها.

وبات تلك المرة هي الأولى التي يتلقى فيها الأهلي أربع هزائم متتالية من فريق واحد (طالع التفاصيل).

يذكر أن تقارير أشارت إلى اقتراب رحيل لاسارتي عن تدريب الأهلي بعد تتويج الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية الخروج من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.