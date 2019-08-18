عمر جابر بعد إقصاء الأهلي: نريد تعويض الدوري بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمر جابر، لاعب بيراميدز، أن الفريق يستهدف تعويض خسارة لقب الدوري (2018-19) بحصد لقب بطولة كأس مصر، بعد احتلال المركز الثالث في النسخة الماضية من المسابقة المحلية.

وشارك جابر في فوز بيراميدز على الأهلي (1-0) في دور الـ16 لكأس مصر على ملعب برج العرب، ليلتقي الفريق في دور الثمانية من عمر المسابقة مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري.

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وقال جابر، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "حققنا مكسبا هاما من الناحية المعنوية في بداية الموسم، وهو ما سيحفزنا لمواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة في بطولتي الدوري وكأس مصر".

وأضاف: "كنا قريبين من تحقيق لقب الدوري لكن أهدرنا اللقب بأيدينيا، ونتمنى تعويض مجهودنا بحصد لقب كأس مصر".

وأتم لاعب الزمالك قائلا: "طلب مني المدرب سباستيان ديسابر المشاركة كلاعب وسط، ونجحت بعد دخولي في الشوط الثاني في تنفيذ ما علي فعله، ساهمت مع الفريق في تسجيل هدف الفوز".