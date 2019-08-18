بالفيديو.. لاسارتي ينفعل في المؤتمر الصحفي بسبب سؤال "الخسارة أمام الكبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

انفعل الأوروجواني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيراميدز والتي جاءت ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مراسل يلا كورة كشف أن لاسارتي توجه له سؤال بشأن الخسارة في المباريات الكبيرة الأمر الذي جعله يترك المؤتمر الصحفي منفعلاً على الصحفيين.

كان الأهلي ودّع مسابقة كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

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لاسارتي لم ينجح منذ توليه قيادة الأهلي في يناير الماضي أن يحقق أي انتصار أمام بيراميدز بعد الخسارة ثلاث مرات بواقع مرتين في الدوري (2-1) و(1-0) بجانب لقاء الكأس.

جدير بالذكر أن الأهلي ودّع للموسم الثاني على التوالي من بطولة الكأس على يد نفس المنافس حيث خسر الموسم الماضي من "الأسيوطي" المسمى القديم لبيراميدز بهدف دون رد.