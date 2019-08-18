لاسارتي يتحدث عن أسباب الخسارة أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، أنه فريقه كان الأفضل خلال شوط المباراة أمام بيراميدز بكأس مصر، رغم تعرضه للخسارة مع نهاية المباراة.

وتأهل بيراميدز على حساب الأهلي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مرحلة دور الـ16، على استاد الجيش ببرج العرب.

وقال لاسارتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة" كنا الافضل في الشوط الأول للمباراة، وفي الشوط الثاني كان هناك فرصة للمنافس استطاع أن يحرز من خلالها هدف المباراة".

وأضاف مدرب الأهلي، أن فريقه أضاع العديد من الفرص والفريق الخصم هو الذي سجل وفاز في النهاية باللقاء وتأهل للدور المقبل.

وأوضح، التوتر اثر علينا بعدف هدف بيراميدز وخلال المباراة سنحت لنا العديد من الفرص لكن لم تنتهي في شباك الفريق الخصم.

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وأشار إلى أن الخروج من الكأس اليوم سبقه التتويج بالدوري بفارق نقاط كبير والفوز على الغريم التقليدي الزمالك.

وأكد أن الجهاز الفني طلب لاعبين في عدة مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية وحصل على ما أراد لكن في الشق الهجومي لم يكن هناك لاعب أفضل من المتواجدين مع الأهلي ليصنع الفارق.

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته:" طلبنا لاعبين يصنعوا الفارق في الهجوم ولم نحصل على ما أردنا".

ويلتقي بيراميدز في دور الثمانية من عمر المسابقة فريق حرس الحدود في 28 أغسطس الجاري.

وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وفاز عليه 4 مباريات متتالية في كافة البطولات.