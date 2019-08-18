مدرب الزمالك.. ميتشو يرد لمصراوي على الاتهامات الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي، أنه يتعرض لحملة تشويه في جنوب إفريقيا.
وكانت إحدى الصحف في جنوب إفريقيا ذكرت أن ميتشو رحل عن أولاندو بسبب فضيحة جنسية بعد الاعتداء على إحدى السيدات.
وقال ميتشو من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "حصلت على صورة من الصفحة الأولى لهذه الصحيفة، هناك حرب ضدي بعد رحيلي عن أورلاندو".
وأضاف: "سوف أتحدث مع المحامي الخاص بي من أجل ملاحقة هذه الصحيفة."
وأتم صاحب الـ49 عامًا: "أدفع الكثير من الأموال لإعانة الفقراء، سأدفع أكثر لملاحقة هؤلاء."
يذكر أن رئيس الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية عن تعيين ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك.
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