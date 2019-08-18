فرض فريق توتنهام التعادل 2-2 على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لممتاز لكرة القدم. وتقدم سيتي بهدف في الدقيقة 20 بواسطة رحيم ستيرلينج ثم أدرك الأرجنتيني ايريك لاميلا التعادل لتوتنهام في الدقيقة 24 وسجل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 34 لكن البديل البرازيلي لوكاس مورا رد بهدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 56 وأحرز البديل البرازيلي جابريل جيسوس هدفاً قاتلاً لسيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يفرض التعادل على مانشستر سيتي في قمة الجولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.