الأهلي يراجع عقود مارتن لارساتي لإقالته

يراجع مسؤولو النادي الأهلي عقود المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق للبحث عنمخرج لإقالته.
ويحق للمدرب لاسارتي الحصول على راتب 3شهور قيمة الشرط الجزائي في عقده ولكن مسؤولي الأهلي يبحثون عن بند يتيح لهم إقالته حال عدم تحقيق لقب الكأس.
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