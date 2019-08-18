الأهلي يراجع عقود مارتن لارساتي لإقالته

يراجع مسؤولو النادي الأهلي عقود المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق للبحث عن مخرج لإقالته. مخرج لإقالته. ويحق للمدرب لاسارتي الحصول على راتب 3 شهور قيمة الشرط الجزائي في عقده ولكن مسؤولي الأهلي يبحثون عن بند يتيح لهم إقالته حال عدم تحقيق لقب الكأس. شهور قيمة الشرط الجزائي في عقده ولكن مسؤولي الأهلي يبحثون عن بند يتيح لهم إقالته حال عدم تحقيق لقب الكأس.

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