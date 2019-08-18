اتحاد الخماسي الحديث يشكر وزير الرياضة لتوفير الدعم للإستعداد لأوليمبياد طوكيو 2020

عقد صباح اليوم السبت إجتماع بين المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسي الحديث أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر مكتب وزير الشباب الرياضة بإستاد القاهرة الدولى ، بحضور الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب و الرياضة ، والأستاذ محمد نصر الأمين العام لصندوق التمويل الأهلى ، ولاعبي المنتخب الوطنى للخماسى الحديث للكبار والناشئين والشباب والجاز الفنى والإدارى وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للاتحاد .

هذا وقد وجه شريف العريان

الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسادة الحضور من وزارة الشباب والرياضة على حل مشكلة تأخر الدعم (الدفعة الثالثة) الخاصة بإعداد الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 والتى كان المقرر صرفها الشهر الماضى ، حيث تمت الموافقة خلال الإجتماع بصرف الدفعة الثالثة للإتحاد المصرى للخماسي الحديث على أن يتم الصرف من خلال اللجنة الأوليمبية المصرية بإرسال شيك بالمبالغ المطلوبة لسفر المنتخب القومى للخماسي الحديث إلى إيطاليا يوم الإثنين المقبل لللإشتراك فى معسكر تدريب خارجى خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجارى وذلك إستعداداً للإشتراك ببطولة العالم للكبار المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والتى سوف تقام بالمجر خلال الفترة من 1 حتى 10 سبتمبر القادم.

وأوضح العريان أنه تم مناقشة جميع المشكلات التى تواجه الإتحاد المصرى للخماسي الحديث والتوصل إلى الحلول ليتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ، حيث كانت أكبر المشكلات التى تواجه المنتخبات القومية عدم توفرالعدد الكافى من الخيول الصالحة للتدريب ، وقد وعد المهندس هشام حطب بصفته رئيس الإتحاد المصرى للفروسية بإيجاد الحلول المناسبة فوراً لتوفير الخيول قبل بداية شهر سبتمبر القادم .

هذا وقد دار حديث مطول بين أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولاعبى المنتخبات القومية للخماسي الحديث والجهاز الفنى حيث أثنى على النتائج الرائعة المحققة خلال الأربع سنوات الماضية ووعدهم بتوفير كامل الدعم فى الفترة القادمة .