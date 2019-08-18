اعرب عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الأهلي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر بهدف نظيف. واكد اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة ، ان الفريق يسعى للفوز بلقب كأس مصر لتعويض خسارة مسابقة الدوري، لتكليل مجهود الموسم الماضي ببطولة بالاضافة الى المنافسة في الكونفدرالية الموسم الحالي. عقب المباراة ، ان الفريق يسعى للفوز بلقب كأس مصر لتعويض خسارة مسابقة الدوري، لتكليل مجهود الموسم الماضي ببطولة بالاضافة الى المنافسة في الكونفدرالية الموسم الحالي. وشدد على ان الفوز على الأهلي دفعة معنوية لمواصلة الانتصارات. ويلتقي بيراميدز فريق حرس الحدود في دور الثمانية لمسابقة كأس مصر 28 أغسطس الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر جابر: فوز بيراميدز دفعة معنوية كبيرة للتتويج بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.