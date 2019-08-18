المهدي سليمان: أي لاعب يكون مستعد للمشاركة في أي وقت

تحدث المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز، عن مشاركته المفاجئة في مواجهة فريقه أمام الاهلي، اليوم في كأس مصر.

وكان سليمان يجلس إحتياطي لأحمد الشناوي، خلال مباراة اليوم أمام الأهلي، قبل أن يقرر ديسابر المدير الفني إشراكه في المباراة بعد إصابة

الشناوي.

وقال المهدي في تصريحات تليفزيونية "أي لاعب في قائمة الـ 18 لازم يكون مستعد للمشاركة في أي لحظة، هذه هي المرة الأولى لي لأشارك كبديل".

وأضاف "أجتهد في التدريب أنا وجميع الحراس،

ومتعاهدين أن البديل يساند اللاعب الأساسي، وما حدث اليوم هو توفيق نتيجة لإجتهاد الفريق بالكامل، خاصة بعد أن خسرنا بطولة الدوري الموسم الماضي من مباريات لم نكن من المفترض أن نتعادل أو نتعرض فيها للهزيمة".

وأستكمل "أوجه الشكر لإدارة النادي على ما قدمته من مساعدات في الفترة الماضية وضمها لعدد من اللاعبين المميزة".