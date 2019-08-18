طلعت يوسف يتواجد في تدريبات الاتحاد رغم التعليمات الطبية

قاد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تدريبات الفريق اليوم رغم التعليمات الطبية التى تلقاها بالحصول على راحة لمدة 48 ساعة. وذلك عقب الوعكة الصحية التى تعرضها لها أمس خلال مباراه دمنهور الودية والتي خسره فيها الاتحاد بهدف دون رد. تعرضها لها أمس خلال مباراه دمنهور الودية والتي خسره فيها الاتحاد بهدف دون رد. ويستعد الاتحاد السكندري لمباراته الأولى أمام العربى الكويتى المقرر له يوم 26 من شهر أغسطس الجارى ضمن مباريات دور الـ 32 بالبطولة العربية للأندية وتغادر بعثة زعيم الثغر يوم الجمعة القادم لخوض اللقاء على أن تعود البعثة يوم 27 من نفس العربى الكويتى المقرر له يوم 26 من شهر أغسطس الجارى ضمن مباريات دور الـ 32 بالبطولة العربية للأندية وتغادر بعثة زعيم الثغر يوم الجمعة القادم لخوض اللقاء على أن تعود البعثة يوم 27 من نفس

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