آل الشيخ يربط بين هزيمة الأهلي وفوز ألميريا

علق تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني على هزيمة الأهلي أمام نظيره بيراميدز بهدف نظيف في كأس مصر. ونشر أل شيخ تغريدة عبر حسابه بموقع فيس بوك، " في نفس الساعة.. 3 بتوقيت إسبانيا.. وواحد بتوقيت القاهرة". وذلك في إشارة أن فريق الميريا الذي يمتلكه آل شيخ فاز بثلاثية نظيفة في أول مباراة بدوري الدرجة الثانية بالإسباني، وفوز بيراميدز على الاهلي بهدف نظيف في بطولة كأس مصر.

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