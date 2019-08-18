وفد الشباب المغربي في زيارة لمتحف القوات الجوية

نظمت وزارة الشباب والرياضة زيارة لمتحف القوات الجوية ، لوفد شباب المملكة المغربية ، وذلك في اطار فعاليات أسبوع الاخاء المصري المغربي، والذي تنفذه الوزارة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وتستمر فعالياته حتي ٢٥ اغسطس ٢٠١٩ بالقاهرة والإسكندرية.

تفقد وفد شباب المملكة المغربية متحف القوات الجوية المصرية، الذي يعد أحدث المتاحف العسكرية المصرية، التى تمتاز باحترافية العرض، وشاهدوا في منطقة العرض الخارجية المفتوحة أنواع الطائرات، التي دخلت الخدمة في القوات الجوية منذ النشأة حتى الآن، وشهد الوفد طائرة التدريب، ومنها طائرة ياك

١٨، وطائرة تدريب ل ٢٩، وطائرة تدريب أولي الطائرة الجمهورية، وطائرة تدريب زيلن ٢٢٦، وطائرة تدريب أولي فالتي بي تي ١٣ إيه، وطائرة تدريب فيلجا، وطائرة تدريب طيارين ومقاتلة قاذفة كي ٨، طائرة تدريب تايجر موث.

وتعرف الوفد، في منطقة العرض الداخلية، على تاريخ القوات الجوية منذ نشأتها ١٩٣٢ حتى الآن من خلال سينما ثلاثية الأبعاد ومكتبة وجداريات ووثائق وصور نادرة لمشاركات القوات الجوية على مر العصور في الحروب

المختلفة، كما شاهد وفد المملكة المغربية الطائرة مقاتلة ميراج ٥٠، والطائرة مقاتلة قاذفة سوخوي ٧ سوخوي ١٧ سوخوي ٢٠، والمقاتلة الاعتراضية ميج ٢١، والمقاتلة الطائرة ميج ١٩، والمقاتلة النفاثة الطائرة ميج ١٥، والمقاتلة اعتراضية الطائرة ميج إف ١٧، طائرة النقل أنتونوف، وطائرة النقل اليوشن١٤. كما شاهد الوفد المروحيات طائرات الخدمة العامة ومنها الطائرة هل مي ٨، الطائرة هل مي ٦، والطائرة هل مي ٤، والطائرة هيلر، والطائرة جازيل.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة ، كانت قد استقبلت الوفد الشبابي من المملكة المغربية ، في اطار إنماء وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، وتنفيذاً للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية.