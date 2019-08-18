لاسارتي يغادر المؤتمر الصحفي غاضبًا

غادر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المؤتمر الصحفي، عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز، غاضبًا من أسئلة الصحفيين عن الهزيمة في كأس

مصر.

وبعض قيام عدد من الصحفيين بتوجيه أسئلة إلى لاسارتي تحل إتهامات بسقوطه في المباريات الكبرى

مع الأهلي، وخسر من بيراميدز في كأس مصر والدوري الممتاز.

كما ان الاهلي تحت قيادة لاسارتي ودع دوري ابطال افريقيا بعد تلقيه هزيمة قاسية، امام صن داونز بخماسية نظيفة.