لاسارتي يغادر المؤتمر الصحفي غاضبًا

غادر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المؤتمر الصحفي، عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز، غاضبًا من أسئلة الصحفيين عن الهزيمة في كأسمصر.
وبعض قيام عدد من الصحفيين بتوجيه أسئلة إلى لاسارتي تحل إتهامات بسقوطه في المباريات الكبرىمع الأهلي، وخسر من بيراميدز في كأس مصر والدوري الممتاز.
كما ان الاهلي تحت قيادة لاسارتي ودع دوري ابطال افريقيا بعد تلقيه هزيمة قاسية، امام صن داونز بخماسية نظيفة.
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