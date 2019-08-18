رياضة | صدمة جديدة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقى برشلونة الإسباني لصدمة بسبب إصابة نجمه لويس سواريز أثناء مشاركته أمام أتلتيك بلباو أمس والتي خسرها البرسا بهدف نظيف في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة سيفقد خدمات سواريز لمدة أربع أسابيع عقب تعرضه لإصابة قوية في عضلة الساق اليمنى وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية من أجل تشخيص حالته ليصبح الإصابة الثالثة في صفوف برشلونة بعد ليونيل ميسي ونيتو الحارس الجديد للفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع عودة ليونيل ميسي في المباراة المقبلة التي ستجمعه بريال بيتيس في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني بعد أن عانى من إصابة أيضاً أثناء خوضه التدريبات التحضيرية للموسم الجديد ولكنه لم يلحق بالمعسكر الأخير قبل بداية الموسم وغاب أيضاً عن مواجهة أتلتيك بلباو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي خضع في الموسم الماضي لعملية جراحية غاب بسببها فترة كبيرة عن المشاركة مع برشلونة الإسباني قبل العودة والمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت بالبرازيل.