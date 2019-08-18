رياضة | ديروط يخوض5 وديات ويضم بالو وجاستن

وضع الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الاول بالقسم الثانى برنامجا مكثفا لإعداد الفريق خلال الفترة الحالية وذلك استعدادا للموسم الكروى الجديد .

ويخوض ديروط العديد من المباريات الودية بمعسكر المغلق والمقام بالقاهرة 5 مباريات ودية مع فرق الشرقية للدخان عصر الاحد وأمام كسكادا يوم الاثنين والثلاثاء يواجه طلائع الجيش فيما يواجه كوكاكولا الاربعاء القادم ثم يختتم سلسلة الوديات بمواجهة المقاولون العرب .

على جانب آخر نجح مجلس إدارة ديروط فى إتمام التعاقد مع اللاعب الافريقي جاستن فى صفقة انتقال حر بجانب النجاح فى الحصول على خدمات بالو لاعب القوصية موسما واحدا على سبيل الإعارة وذلك تلبية لطلب محمد يوسف المدير الفنى للفريق بضم الثنائى .