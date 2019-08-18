رياضة | حارس بيراميدز يتحدث عن أمر حدث لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس بيراميدز يتحدث عن أمر حدث لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز عن إقصاء فريقه للنادي الأهلي من دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز بهدف نظيف.



وقال المهدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أي لاعب في قائمة الـ 18 لازم يكون مستعد للمشاركة في أي لحظة، هذه هي المرة الأولى لي لأشارك كبديل".



وأضاف "الواحد بيجتهد في التمرين انا وباقي الحراس ومتعاهدين على أن يساند البديل اللاعب الأساسي، ما يحدث هو توفيق من عند الله بعد تعب واجتهاد الفريق بالكامل وضياع الدوري في الموسم الماضي، في مباريات مكنش ينفع نخسر او نتعادل فيها".



وأستكمل "أوجه الشكر لإدارة النادي على ما قدمته من مساعدات في الفترة الماضية وضمها لعدد من اللاعبين المميزة".