رياضة | الرجاء يضم لاعب إنبي

نجح نادي الرجاء المطروحي بقيادة سعد صندوق رئيس النادي في التعاقد مع جودة أيمن لاعب إنبي مواليد 97 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر لتدعيم وسط الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن الرجاء قد نجح في التعاقد مع محمد جمال أبو عصا لاعب مالية كفر الزيات وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ،إبراهيم عيسي حارس النصر القاهري، أولاري الغيني.

ويواصل الفريق المطروحي إستعدادتة لدوري القسم الثاني وخاض عدد من المباريات الودية مع أندية الدوري الممتاز للإستعداد بقوة وتحقيق طموح جماهيرة بالعودة للدوري الممتاز مرة أخري.