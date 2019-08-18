رياضة | عاجل - الأهلي يحسم مصير لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يحسم مصير لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء مجلسة لعقد اجتماع طارئ بمقر النادي بالجزيرة، لبحث مستقبل الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمرحلة المقبلة.

وودع الأهلي مسابقة كأس مصر، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت، بهدف دون رد بالمبارارة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت الفترة الأخيرة، تمسك الإدارة بخدمات المدير الفني رغم الاعتراضات التي وجهتها جماهير القلعة الحمراء والتحفظ على قرار استمراره.

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب سوداني، يوم 23 من الشهر الجاري، في إياب دور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.