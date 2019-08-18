رياضة | أخبار برشلونة اليوم: حسم مصير فالفيردي وميسي يطلب ضم هذا اللاعب وتفاصيل مفاجئة في صفقة انتقال نيمار للبرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: حسم مصير فالفيردي وميسي يطلب ضم هذا اللاعب وتفاصيل مفاجئة في صفقة انتقال نيمار للبرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 17 أغسطس لعام 2018 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 17 أغسطس لعام 2018:-

ميسي مصمم على ضم هذا اللاعب إلى برشلونة

صار النجم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، على أعتاب الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول الأرجنتينى ليونيل ميسى، على خط الصفقة، بعد أن تواصل معه بالفعل من أجل توجيه النصيحة له بالعودة للفريق الكتالونى وعدم الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الغريم التقليدى.

وأجرى رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو العديد من الاتصالات مع البرازيلى أندريه كورى، أحد الأشخاص المقربين من نيمار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن ميسى لا يرغب فى انتقال نيمار لصفوف الغريم الأزلى، حيث قام بالاتصال بنجم هجوم باريس سان جيرمان خلال الساعات الأخيرة للضغط عليه من أجل العودة إلى برشلونة.

تقارير.. نيمار إلى برشلونة

أكد الإعلامي الإسباني ديفيد فالدينرايس، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان قادم إلى برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار "فالدينرايس" أن نادي برشلونة وافق على دفع المقابل المادي المطلوب من إدارة باريس سان جيرمان بالإضافة إلى وضع لاعب إما فيدال أو راكيتيش ضمن الصفقة.

وأشار "فالدينرايس" إلى أن رحيل فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ لن يؤثر على سير مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد أعلن رغبته بشكل علني في العودة إلى برشلونة وذلك بعد قضاء موسمين بقميص باريس سان جيرمان.

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد السقوط أمام بلباو

كشفت تقارير صحفية حقيقة تفكير إدارة نادي برشلونة الإسباني في إقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، وذلك عقب الخسارة أمام أتلتيك بلباو بالأمس، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت إذاعة "كادينا سير" بأن بارتوميو رئيس النادي الكتالوني يواجه ضغوطات كبيرة من جماهير الفريق لإقالة فالفيردي بعد السقوط أمام بلباو في الدوري، لكن الرئيس هاديء حتي الآن لكن في حالة تكرار الخسارة مجددًا سيكون هناك تصرف آخر تجاه فالفيردي.

وطالبت بعض جماهير برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة فالفيردي بعد خسارة الفريق أمام بلباو، حيث أجمعوا بأن كان سببًا رئيسيًا في الخسارة بسبب تكتيكه السييء.

فالفيردي يحسم مصير نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة وافق على رحيل نجم الفريق التشيلي ارتورو فيدا لفي فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع لو 10 سبورت الفرنسي أن برشلونة يمتلك عدد كبير من اللاعبين في خط الوسط وأن فالفيردي يرغب في تقليص قائمة الفريق خاصة مع اعتماده على سيرجيو روبيرتو في خط الوسط.

وأكد الموقع الفرنسي أن إنتر ميلان بقيادة كونتي يسعى لضم اللاعب الخضرم لتدعيم خط وسط الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وألمح الموقع الفرنسي أت إنتر ميلان يتطلع لحسم الصفقة سريعاً قبل غلق سوق الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل.

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الكشف عن مدة غياب سواريز عن الملاعب

كشفت الصحفية الإسبانية مارتا رامون عبر راديو "Rac1"، اليوم السبت، عن المدة المتوقعة لغياب النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن صفوف برشلونة بعد إصابته التي تعرض لها في مباراة أتلتيك بلباو أمس.

وقالت "مارتا" أنه من المتوقع أن يغيب سواريز من 10 إلى 15 يوم وبذلك يغيب عن مباريات الفريق الكتالوني المقبلة بالتحديد أمام ريال بيتيس وأوساسونا في الدوري الاسباني.

وتعرض نادي برشلونة لهزيمة قاتلة أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف على ملعب "سان ماميس" مساء أمس الجمعة، وذلك في مباراة الجولة الأولى من بطولة الدوري الاسباني.

وسيكون نادي برشلونة على موعد مع مباراته المقبلة القوية ضد ريال بيتيس يوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري في الجولة الثانية من بطولة الدوري الاسباني.

برشلونة يقترب من قهر ريال مدريد وحسم صفقة القرن

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مفاوضات عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى برشلونة الإسباني.

وقال برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن وفدا من برشلونة سيغادر إلى فرنسا، الاثنين المقبل، لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي سان جيرمان.

وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة وخافيير بورداس عضو مجلس إدارة النادي، غادرا إلى فرنسا، الثلاثاء الماضي، وعقدا جلسة مفاوضات مع سان جيرمان.

وتشير تقارير إسبانية، إلى أن سان جيرمان طلب الحصول على خدمات فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو، بالإضافة إلى 100 مليون يورو، مقابل نيمار.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.

تطورات مفاجئة.. نيمار يقترب من برشلونة

أعلن المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخل، اليوم السبت، غياب النجم البرازيلي نيمار عن ثاني مباريات الفريق في الدوري الفرنسي.

وقال توخل عن مباراة النادي الباريسي أمام نادي ستاد رين، بطل كأس فرنسا، غداً الأحد: "نيمار لم يتدرب مع المجموعة، وسننتظر لأسبوع آخر حتى يبدأ مع الفريق.

يذكر أن نيمار الذي كان أصيب أخيراً في الكاحل، يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى ناديه السابق برشلونة، غير أن هذا الانتقال تراجعت احتماليته أمس الجمعة، بعد أن اتفق برشلونة مع بايرن ميونخ الألماني على إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى النادي الألماني بايرن ميونخ، وكان كوتينيو مرشحاً ليكون جزءاً من التسوية مع باريس سان جيرمان في حال عودة نيمار إلى برشلونة.

كان نيمار (27 عاماً) انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو (حزيران) 2022.

وكان نيمار صرح في مقابلة مع قناة أو ماي جول على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

برشلونة يرمي الورقة الأخيرة أجل نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نادي برشلونة يستعد للهجوم الأخير للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يتولي بنفسه مفاوضات نيمار، وسيكون هناك هجوم نهائي هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن بارتوميو سيقابل ناصر الخليفي مالك باريس وجهًا لوجه من أجل حسم صفقة نيمار لصالح البرسا خلال الميركاتو الجاري.