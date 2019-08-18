رياضة | 3 انتصارات × موسم واحد.. بيراميدز يُكرر إنجاز الإتحاد السكندري أمام الأهلي بعد 46 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 انتصارات × موسم واحد.. بيراميدز يُكرر إنجاز الإتحاد السكندري أمام الأهلي بعد 46 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بيراميدز في الإطاحة بالأهلي خارج بطولة كأس مصر، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

جاء هدف بيراميدز الوحيد عن طريق اللاعب البوركينابي إيريك تراوري بالدقيقة 55 من زمن اللقاء، ليقود فريقه للفوز علي الأهلي والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويعتبر هذا الانتصار الرابع على التوالي لبيراميدز أمام الأهلي، ليصبح أول فريق في التاريخ يحقق 4 إنتصارات متتالية ضد المارد الأحمر.

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وأصبح بيراميدز أول فريق يحقق 3 إنتصارات متتالية ضد الأهلي في موسم واحد منذ الاتحاد السكندري في موسم 1972-1973.

وفاز الإتحاد السكندري علي الأهلي في مباراتي الدوري الممتاز موسم 1972-1973، بنتيجة 2-1، 1-0 علي الترتيب، كما تغلب عليه بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر مايو 1973.

وكرر بيراميدز إنجاز الاتحاد السكندري، حيث تغلب علي الأهلي في مباراتي الدوري الممتاز في (2018-2019) بنتيجة 2-1، 1-0 على الترتيب، ثم فاز عليه اليوم بنتيجة 1-0 في ثمن نهائي كأس مصر