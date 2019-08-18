رياضة | بعد السقوط أمام بيراميدز.. صدمة كبرى في الأهلي قبل مباراة السوبر المصري

تاكد غياب رمضان صبحي وعمرو السولية ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الزمالك المقبلة بمسابقة السوبر المصري.

ويأتي غياب الثلاثي لحصول كلا من السولية وصبحي، على الإنذار الثالث، فيمل حصل أشرف على الكارت الأحمر، خلال مواجهة بيراميدز بكأس مصر.

وودع الأهلي مسابقة كأس مصر، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت، بهدف دون رد بالمبارارة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.