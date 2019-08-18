رياضة | لاسارتي ينفعل على صحفي و ينسحب من المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي ينفعل على صحفي و ينسحب من المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحب مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي من المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بيراميدز بدور ال١٦ لبطولة كأس مصر.

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واعترض الأورجوياني عقب توجيه له بعض الأسئلة وفشلة في إدارة المباريات الصعبة مما أدت إلي غضبة وتركه للمؤتمر الصحفي. وودع المارد الأحمر بطولة كأس مصر عقب الخسارة أمام فريق بيراميدز بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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