رياضة | بنى سويف يضم ظهير الاوليمبي ويواجه انبي وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يضم ظهير الاوليمبي ويواجه انبي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم فى إتمام التعاقد مع عاطف كمال ظهير ايسر الأوليمبى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .

وأكد المهندس محمد الواضح المشرف على الكرة أن ضم اللاعب لصفوف بنى سويف بعد رغبة حسن موسي المدير الفنى من أجل الاستفادة من خدمات اللعب عقب الاقتناع بمستواه الفنى والبدنى خلال التدريبات.

وكان بنى سويف قد نجح فى ضم كلا من هارون إسماعيل، مدافع الترسانة ، وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج، ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، ومحمد السيد ميخا، لاعب وسط نادي إف سي مصر، ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة ومحمود مكي، كم طنطا، وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، وكريم محفوظ، ثنائي إف سي مصر، وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو ، ومحمود بكري، مهاجم الفيوم، وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان والافريقي ليتشا .

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وذلك إضافة إلى تجديد عقود كل من: معتز محروس، قائد الفريق، وحسام عيسى، لاعب وسط الفريق، ومحمد صادق مهاجم الفريق، ومصطفى الصفتي، وعبد الواحد عبد العزيز.

على جانب آخر يخوض الفريق مباراته الودية عصر الأحد انبي وذلك بأحد ملاعب القاهرة .

وكان بنى سويف قد أدى مباريات ودية أمام ٦ اكتوبر ومركز شباب اطواب والترسانة واف سي مصر وسمسطا .