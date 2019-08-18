رياضة | عاجل.. لاسارتي يشن هجوما ناريا على إدارة الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاسارتي يشن هجوما ناريا على إدارة الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى، عن حزنه الشديد بعد السقوط أمام بيراميدز، والخسارة بهدف نظيف، وتوديع كأس مصر من دور الستة عشر.

وقال لاسارتى فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "لسنا سعداء بالنتيجة، كنا نريد الفوز بالمباراة، واضعنا فرص مؤكدة للتسجيل على مدار اللقاء".

وأضاف: "الشوط الأول كنا الأفضل، والشوط الثاني اتيحت فرصة للمنافسة وسجل منها، اضعنا عدة فرص للتسجيل، لكن بيراميدز استطاع تسجيل الهدف الوحيد".