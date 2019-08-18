رياضة | عاجل.. لاسارتي يشن هجوما ناريا على إدارة الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاسارتي يشن هجوما ناريا على إدارة الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى، عن حزنه الشديد بعد السقوط أمام بيراميدز، والخسارة بهدف نظيف، وتوديع كأس مصر من دور الستة عشر.
وقال لاسارتى فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "لسنا سعداء بالنتيجة، كنا نريد الفوز بالمباراة، واضعنا فرص مؤكدة للتسجيل على مدار اللقاء".
وأضاف: "الشوط الأول كنا الأفضل، والشوط الثاني اتيحت فرصة للمنافسة وسجل منها، اضعنا عدة فرص للتسجيل، لكن بيراميدز استطاع تسجيل الهدف الوحيد".
وتابع:" التوتر الذى حدث فى المباراة أثر على الفريق، حاولنا إدراك النتيجة، واتيحت لنا عدة فرص، ولم نستطع الفوز".
وواصل لاسارتى قائلا: "منذ أيام قليلة فزنا بالدورى وكسبنا الزمالك وحققنا فارق نقاط كبير، برغم تأخرنا فى وقت سابق من المسابقة".
وزاد:" طلبنا ضم لاعبين أفضل ويصنعون الفارق ويكونوا أحسن من الموجودين، عندما نفوز الأمور تكون جيدة، وعندما نخسر يكون هناك انتقادات كبيرة لعمل الجهاز الفنى".
وأردف:" طلبنا لاعبين لصناعة الفارق فى الخط الأمامى، طلبت تدعيم مراكز معينة، لكن فى خط الهجوم طلبت لاعب يصنع الفارق أفضل من الموجود لدينا، لكن ذلك لم يحدث".
واستطرد:" تأجيل المباريات لم يكن أمر جيد لنا، كسبنا الدورى، وكنت أريد خوض اللقاءات المؤجلة".
وأكمل لاسارتى تصريحاته غاضبًا:" فزنا بالدورى فى النهاية، برغم النتائج السيئة فى بعض الأحيان".