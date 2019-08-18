رياضة | ديسابر: كنت افضل اللعب بلاعبين جاهزين وهذا سبب الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر: كنت افضل اللعب بلاعبين جاهزين وهذا سبب الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدي الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، سعادته بالفوز على الأهلي بهدف دون رد، في بطولة كأس مصر.
وكان الأهلي خسر من بيراميدز بهدف دون رد، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ليودع البطولة البطولة.
وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" طبعا مباراة كبيرة أمام الأهلي كانت تحتاج إلي تركيز كبير جدا في أول عشرين دقيقه وده مكنش موجود عندنا".
وتابع:" شوط واحد كان كافيا، حتى ندخل في المباراة، وتعد مباراة اليوم هي فترة الإعداد واللاعيبه لم تكن في أفضل حالاتها".
وأضاف:" اللاعيبه لم تكن في أفضل حالاتها ومبسوط جدا من اللاعبين وشايف ان تحليل قبل المباراة كان جيد جدا، والاستراتيجيه اللى حطيتها اتنفذت".
واستطرد:" وضعت استراتيجيه وتحليل كويس، ولعبت على علي معلول لانه اهم لاعب ووضعت عبدالله لمالا عليه علشان يخترق دفاعه".
واختتم:"كنت افضل اللعب بلاعبين جاهزين افضل من لاعب لم يكن جاهز 100٪، وده سبب كبير في تحقيق الفوز".