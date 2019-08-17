شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرات بين لاعبي برشلونة.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مشاجرة اندلعت بين لاعبي برشلونة عثمان ديمبلي و جيرارد بيكيه، في غرفة تغيير الملابس أمس بعد هزيمة برشلونة بهدف نظيف في افتتاح الليجا أمام أتلتيك بيلباو.
وهاجم بيكيه زميله بسبب أداءه الدفاعي الضعيف، واتهمه بالتسبب في الهدف الذي سكن شباك الفريق.
وتابعت التقارير، أن بيكيه يرى أن ديمبلي لم يقم بدوره الدفاعي على أكمل وجه، وأن الجناح الفرنسي كان قادرًا على الضغط بشكل أفضل ومنع لاعب بيلباو من إرسال العرضية التي جاء من خلالها الهدف، حيث انتقد اللاعب ووجه له الحديث بعد تلقى البارسا الهدف خلال احتفال بيلباو.
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