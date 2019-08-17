شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يكشف الموقف النهائي لاستمرار بيل مع الفريق والان مع التفاصيل

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أن جاريث بيل لاعب الفريق، باقي في صفوف الفريق هذا الموسم ولن سنتقل لأي نادي آخر، وخاصة بعد تألقه في مبارة اليوم أمام سيلتا فيجو والتي انتهت بفوز النادي الملكي بـ3-1 في الجولة الأولى بالليجا. وأوضح جاريث بيل، يعد لاعباً مميزاً وسيفيد الفريق خلال الموسم الحالي.

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