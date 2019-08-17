شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار السر في انتقال كوتينيو لبايرن ميونخ والان مع التفاصيل
باتت سرعة صفقة انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ في إعارة لمدة موسم، مع خيار شراء مقابل 120 مليون يورو تثير العديد من التساؤلات لسرعة الصفقة ورغبة برشلونة في دمج كويتينيو في صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق.
وأكدت التقارير أن السبب هو رفض باريس سان جيرمان الفرنسي، لعرض برشلونة الأخيرة لانتقال نيمار مقابل 60 مليون يورو، بالإضافة للثنائي أرتورو فيدال والنجم البرازيلي كوتينيو، وهذا ما دفع إدارة برشلونة بالموافقة على عرض بايرن ميونخ.
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