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كورتوا يكشف عن سر حزنه بعد مبارة سيلتا فيجو

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أكد تيبو كورتوا حارس الإسباني، على  حزنه اليوم رغم فوز على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى بالليجا.

وأوضح أن سبب حزنه هو عدم الحفاظ على نظافة شباكه في أولى مباريات الفريق بالدوري الأسباني.

وأضاف أنه سعيد بالفوز خاصة لصعوبة المبارة بعد طرد مودريش.

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