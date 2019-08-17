شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا يكشف عن سر حزنه بعد مبارة سيلتا فيجو والان مع التفاصيل

أكد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، على حزنه اليوم رغم فوز على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى بالليجا.

وأوضح أن سبب حزنه هو عدم الحفاظ على نظافة شباكه في أولى مباريات الفريق بالدوري الأسباني.

وأضاف أنه سعيد بالفوز خاصة لصعوبة المبارة بعد طرد مودريش.