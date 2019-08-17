شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زيدان بعد الفوز في أولى مبارياته بالدوري "فيديو" والان مع التفاصيل

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أنه سعيد بأداء فريقه اليوم أمام سلتا فيغو، في أولى مباريته بالدوري الأسباني والتي انتهت بفوزه (3-1). وأكد أن الفريق تعرض لعدة صعوبات بعد طرد لوكا مودريتش، ولكنه تغلب عليها واستطاع تحقيق الفوز بالمبارة.

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