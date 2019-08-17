شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على نتيجة مباراة الاهلى وبيراميدز وخروج الأهلى من بطولة كأس مصر، قائلا عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»: «مبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص». وخرج الأهلي من دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدف لـ«إيريك» مقابل لا شيء للأهلى، وبهذه النتيجة، تأهل بيراميدز إلى دور الثمانية من البطولة ليواجه فريق حرس الحدود.

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