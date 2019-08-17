شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد: أرقام هجومية رائع للضيوف في إستمرار تفوق الميرينجي في ملعب بالايدوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستهل ريال مدريد حملته للموسم الجديد بتحقيق الفوز في أولى مبارياته في لاليجا على حساب سيلتا فيجو بنتيجة 3-1

وتعرض لوكا مودريتش للبطاقة الحمراء في بداية الشوط الثاني، لكن طرد اللاعب الكرواتي لم يمنع الضيوف من تحقيق فوز مستحق بعد ان نجحوا في تسجيل هدفين بعد البطاقة الحمراء، ولم يؤثر هدف اللاعب الشاب إيكر لوسادا في إعادة أصحاب الأرض للمباراة.

وبدأ ريال مدريد المباراة بشكل قوي، فسجل الهدف الأول بعد 12 دقيقة من البداية بواسطة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي افتتح تسجيل أهداف النادي في موسم من الدوري الإسباني للمرة الثالثة بعد نسختي 2013/2015 و2014/2015.

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب في النصف الأول من المباراة بحيازتهم على الكرة بنسبة 58%، لكن ذلك لم يؤثر على قدرات الضيوف الهجومية، فكان ريال مدريد هو الطرف الأخطر بوصول محاولات تسديد الفرق إلى 6 (5 منهم على المرمى) مقابل محاولة تسديد يتيمة لسيلتا بدون النجاح في تهديد مرمى كورتوا خلال النصف الأول من المباراة الذي انتهى بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

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وتحسن اداء سيلتا فيجو في الشوط الثاني وبدأوا في تشكيل خطورة على مرمى الحارس تيبو كورتوا الذي تعرض ل4 إختبارات في الشوط الثاني، تعامل مع 3 منهم بنجاح.

وتعرض لوكا مودريتش للبطاقة الحمراء للمرة الأولى في مسيرته في لاليجا، والأولى مع ريال مدريد منذ عام 2014 (ضد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر)، ليصبح فريق ريال مدريد منقوص من لاعب مع تبقي اكثر من 30 دقيقة على نهاية زمن المباراة، لكن رد فعل الفريق كان رائعًا بتسجيله هدفين في الدقيقة 61 والدقيقة 80 بواسطة الألماني توني كروس والبديل الإسباني لوكاس فازكيس.

وجاء هدف سيلتا فيجو في الدقيقة 91 بشكل غير مؤثر على مجريات نتيجة المباراة التي انتهت لصالح العملاق المدريدي ليبدأ الموسم بشكل قوي وإنتصار هام خارج قواعده.

وقدم ريال مدريد مباراة هجومية رائعة، فحاول لاعبوا الفريق التسديد في 17 مناسبة (مقابل 7 فقط لأصحاب الأرض)، 11 منهم على مرمى المنافس، سجلوا منهم 3، وتألق الحارس روبن بلانكو الذي انقذ مرماه في 8 مناسبات، 4 منهم من تسديدات من داخل منطقة الجزاء.

وتألق كريم بنزيما في المباراة الأولى من الموسم، فسجل هدف وصنع هدف (الرابع)، وكان أكثر لاعبي ريال مدريد محاولة للتسديد (4)، بجانب صناعته لفرصتين للتهديف، وإكماله مراوغتين بنجاح.

وواصل ريال مدريد هيمنته على ملعب بالايدوس (معقل سيلتا فيجو) خلال القرن الحالي، فالفريق فاز في 11 من اخر 14 زيارة له لسيلتا فيجو في لاليجا (تعادل 1 وخسر 2)، وهو سجل لم يحقق أي نادي أخر ما هو أفضل منه خلال نفس الفترة بين جميع الأندية الزائرة لملعب بالايدوس في لاليجا.